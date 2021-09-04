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لميس الحديدي تُحذر من ارتفاع إصابات كورونا: عندنا كل المتحورات

السبت 04/سبتمبر/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
حذرت الاعلامية لميس الحديدي، من زيادة معدل الاصابات بفيروس "كورونا" مع دخول الموجة الرابعة، قائلة: "كورونا راجعة بقوة، وأي حد متخيل أن فيروس كورونا إنتهى ارجوكم لاتعيشوا الوهم، الكورونا راجعه بقوه، دلتا ودلتا بلاس وميناس وكل المتحورات في مصر، ارقام الإصابات بتزيد والوفيات أيضا".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت،: أن التوقعات تشير إلى أن الإصابات ستتصاعد في سبتمبر وأكتوبر بشكل كبير، معقبة: "الدولة موفره اللقاح، لن يسمح بدخول الجامعة للطالب او العامل او موظف الدولة الي عمله بدون تطعيم".

وأضافت: "احموا أنفسكم وأهاليكم الكورونا قاسيه جدا، اخدت مننا ناس عزيزه، دلال عبدالعزيز فقدناها من توابع الكورونا، وعندنا اتنين من شباب الصحفيين فقدناهم مؤخرا احمد عواد وبدوي شلبي....احموا أنفسكم ومن حولكم باللقاح".

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لميس الحديدي فيروس كورونا حالات كورونا اخبار مصر

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