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لميس الحديدي تكشف آخر تطورات الحالية الصحة لـ إيمان الحصري

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
كشفت الاعلامية لميس الحديدي، عن آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري، قائلة: "الحصري هتسافر غدًا للخارج، لإجراء جراحة وبتمنى لها كل الشفاء العاجل"

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ONE"، مساء السبت،: "اتمنى لها كل السلامة، فقد شهدت لحظات صعبة بعد وعكتها الصحية، مش هقدر أقول كل تفاصيلها"

وأضافت: "الحصري تقدمت ببلاغًا رسميًا للنائب العام ضد ما تعرضت له بسبب الطبيب الذي تسبب لها في الخطأ الطبي الذي نجم عنه مشكلات، ومضاعفات كوارث قد تحكيها بنفسها في يوم من الايام، أتمنى لها أن تعود قوية وعفية وجميلة كما كانت دائمًا ".

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