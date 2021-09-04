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زوجة الطبيب البطل: محمود يعاني اليأس والخوف الشديد ولا يفارق غرفته (فيديو)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قالت مروة ممدوح، زوجة الطبيب البطل محمود سامي، الذي فقد بصره أثناء علاجه لمرضى كورونا بعزل بلطيم، إن جلوس زوجها بهذا الشكل يحطمه نفسيًا، لأنه يعيش حياته في الظلام ولديه فراغ كامل، ويشعر بالخوف واليأس التدريجي، مضيفة أن زوجها لم يخرج من غرفته لفترة وصلت إلى 4 أيام.

وأضافت "ممدوح"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمدموسى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه بعد الانتقال إلى المنزل الجديد، أصبح لا يستطيع أن يتحرك لأنه لا يتخيله و"بيتوه فيه"، ولا نعرف أحدًا من الجيران، ولا أستطيع أن أشتري متطلبات المنزل ولا أعرف أتركه.

هذا وكتب الطببب البطل محمود سامي، على "فيس بوك" قائلا: "بدون إثارة للعواطف ومشاعر الخوف والشفقة أنا بفكر في الانتحار، الموضوع أكبر من احتمالي فعلا، وكل يوم بتظهر أبعاد جديدة لا تُحتمل، ليلي يشبه نهاري بستنى الليل ليه مش عارف واستنى النهار يطلع ليه مش عارف، تايه في بحر كبير من الأوهام».

فقدَ «سامي» بصره أثناء مواجهته لمعركة «كورونا» الشرسة في بدايتها، بصفته أحد أطباء مستشفيات العزل بكفر الشيخ، وفي مارس الماضي قال إنه لم ير ابنه سوى أسبوعين فقط، وبعدها فقد بصره، موضحًا في حواره مع برنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار أنه الآن يحاول أن يتخيل شكل ابنه، ومن يرونه يحاولون وصفه له للتعرف على ملامحه.

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