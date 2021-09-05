ديانا حداد مطلوبة على جوجل بعد طرح "عشق ضميان"

عادت المطربة ديانا حداد للواجهة مجدداً بعد غياب طويل عن محبيها وعاشقي صوتها القوي، الذي لاقى رواجا كبيراً لدى المتذوقين للطرب في مصر والعالم العربي.





ديانا حداد





وتصدرت ديانا حداد تريند محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات الماضية، عقب طرح أحدث كليباتها والتي عرضت تحت عنوان "عشق ضميان".





كليب ديانا حداد الجديد





وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات كليب أغنية عشق ضميان للفنانة ديانا حداد مساء الجمعة عبر تطبيق ديزر للموسيقى، وعلى موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





كلمات وألحان أغنية ديانا حداد





وتساءل الكثيرون عن المشاركين في صناعة كلمات وألحان وتوزيع "عشق ضميان" للنجمة ديانا حداد، حيث شاركها في كتابة الكلمات نهى نبيل ولحنها فايز السعيد.





كلمات أغنية ديانا حداد الجديد





بعد شروق الشمس والفجر لي بان

أرسلك همومي وأجمل تحية

مشتاق أبي قربك و لك عشق ضميان

ودّي بشوفك والظروف معصيّة





أمسيت بعروقي كما الدم يا فلان

وحبّك سرى بي من خلية لخلية

متوسدٍ قلبي وروحي والأجفان

كنك ملكت الذات إلا شوية





ارفق بقلبٍ عاشقٍ صارله ازمان

ذاق بهواك أيام مرّة وشقية

تضحك وأنا مليان قلبي بالأحزان

ملتاع حالي بين ميتة وحيّة





في الهموم هموم والعشق بركان

وجرحٍ كبيرٍ صار يأثّر عليا

خل التغلي عنك يا أعز انسان





ارفق بروحٍ بالهوا مبتلية

انت ملكت الحسن وابهرت الأعيان

وأنا لحسنك كنت أول ضحية



