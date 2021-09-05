قتلى جراء حادث إطلاق نار في شمال غرب واشنطن

أعلنت شرطة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، جراء حادث إطلاق نار في شمال غرب واشنطن.

وفي تصريحات صحفية، قال رئيس إدارة شرطة المقاطعة، روبرت كونتي: "قتل 3 أشخاص نتيجة حادث إطلاق النار. كما تم نقل 3 جرحى بإصابات لا تهدد حياتهم إلى المستشفى".

ووقع الحادث، مساء أمس السبت عندما نزل شباب مجهولون من سيارتهم وأطلقوا النار على المارة ثم اختفوا.

ووعد روبرت كونتي، بدفع مكافأة قيمتها 75 ألف دولار مقابل أي معلومات حول مطلقي النار.