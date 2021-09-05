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البورصة توقف التداول علي أسهم" الاخوة المتضامنين للإستثمار العقارى والأمن الغذائى"

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:27 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
قررت إدارة  البورصة المصرية ايقاف التعامل على اسهم شركة الاخوة المتضامنين للإستثمار العقارى والأمن الغذائى اعتبارا من جلسة تداول اليوم الموافق .

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أن هذا الإيقاف سيكون لحين نشر افصاح فى ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بتاريخ 05/09/2021 بشأن قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 05/09/2021 الساعة التاسعة صباحاً

وأمدة البورصة علي ضرورة تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان

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