البورصة توقف التداول علي أسهم" الاخوة المتضامنين للإستثمار العقارى والأمن الغذائى"

قررت إدارة البورصة المصرية ايقاف التعامل على اسهم شركة الاخوة المتضامنين للإستثمار العقارى والأمن الغذائى اعتبارا من جلسة تداول اليوم الموافق .





وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أن هذا الإيقاف سيكون لحين نشر افصاح فى ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بتاريخ 05/09/2021 بشأن قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 05/09/2021 الساعة التاسعة صباحاً





وأمدة البورصة علي ضرورة تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان



