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شوبير: الأهلي يتفاوض مع نجمه لفسخ التعاقد

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 12:20 م
شوبير
شوبير
محمد الصو
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن أزمة النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا زالت مستمرة وصداع في رأس الإدارة الحمراء.

وأوضح شوبير خلال برنامجه الإذاعي، أن قائمة الانتظار لا يعترف بها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن ثم إدارة الأهلي مازالت تفاوض أجايي، لفسخ تعاقده.

وتابع: "الأهلي يرغب في رحيل أجايي بشكل سريع، بعد التعاقد مع ثنائي أجنبي وهما بيرسي تاو ولويس ميكيسوني، وتسعى إدارة النادي الأحمر للتوصل لحل نهائي مع أجايي، لفسخ عقده بالتراضي".

وعن مصير الثلاثي محمد محمود وكريم نيدفيد ومروان محسن، اختتم شوبير: "الثلاثي يمتلك عروضًا، ولكن العرض الأكثر جدية بالنسبة للمهاجم مروان محسن خارج مصر، وهو يفضل الاستمرار مع النادي الأهلي، ولكن لم يحسم موقف الثلاثي بشكل نهائي حتى الآن".

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شوبير رياضة اخبار الرياضة اخبار الاهلي اجايي

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