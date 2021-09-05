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ننشر قرار شركة RATP بشأن تعديل ساعات العمل بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:46 م
مترو الانفاق
مترو الانفاق
نتيجة عمليات الإنشاءات التي تتم بمحطة عدلي منصور (المحطة الأخيرة بخط العتبة-عدلي منصور)، قامت الهيئة القومية لمترو الأنفاق بتعديل ساعات العمل بعدد أربع محطات مترو وهي (عدلي منصور والهايكست وعُمر بن الخطاب وقُباء) والتي كانت تبدأ في الخامسة والربع لتبدأ في السادسة صباحاً يوم السبت القادم الموافق 3-9-2021 وحتى يوم الخميس 17-9-2021.

قرار الشركة الفرنسية (RATP) المتعلق ببداية تحرك المترو
وفي الساعات القليلة الماضية، أعلنت شركة RATP بإلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور استناداً إلى إلغاء شركة المقاولات المسئولة عن الأعمال الإنشائية بعدم إكمال تلك الأعمال في الوقت الحالي لترجع بداية تشغيل محطة عدلي منصور والمحطات الثلاثة الباقية إلى مواعيد العمل السابقة وهي الخامسة والربع، وأضافت الشركة الفرنسية إلى أن الخط الثالث سيكمل عمله بكافة طاقته الأسبوع المقبل دون تغيير.

ذكرت الشركة أيضاً أنه في حالة وجود شكوى فإنها تستقبل شكاوى المستخدمين على الخط الساخن 19549.

محطة عدلي منصور والأعمال الإنشائية
أما بخصوص أعمال تعديل مواعيد المترو الأسبوع المقبل والتي تم إلغاء تعديلها فكان ذلك نتيجة أعمال طريق محور مسطرد الجديد، كما أن المحطة بها عدة أعمال إنشائية أخرى وأهمها هو أنها محطة البداية والتحكم في خط القطار الكهربائي الذي يربط يمتد على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي ليربط بين المدن الجديدة (بدر -الشروق- والعاصمة..إلخ) بوسط القاهرة.
إعلان توظيف هام من هيئة مترو الأنفاق
وأعلنت الشركة الفرنسية RATP التي تدير مترو الأنفاق، عن حاجاتها لموظفات (سائقات) للقطار، حيث ستقوم الهيئة بتعليم المتقدمات قيادة القطارات بعد خضوعهن لفترة تدريب تصل إلى ستة أشهر، تتلقى فيها المتقدمة راتب شهري 4500 جنيه لحين تسلمها قيادة القطر، ثم تتقاضى بعدها راتب قدره 7000 جنيه في خلال تلك الفترة الـ6 أشهر يتم تدريبها على أعلى مستوى لتكون قادرة على قيادة القطار بمهارة عالية وبأساليب تدريب عالمية، حتى يتسنى مواجهة مشاكل القطارات -حفظكم الله- ولتكون مصدر النقل الأول.

ذكرت الشركة الفرنسية أيضاً أنه سيتم التأمين الاجتماعي والطبي على المختارات وأن مدة العمل ستكون 8 ساعات يومياً حرصاً منها على راحة المواطنين.

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مصر محطات الخط الثالث لمترو الانفاق مترو الانفاق تعديل ساعات العمل

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