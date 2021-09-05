ننشر رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في جميع المواد الكترونيا

يبحث العديد من الطلاب عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة برقم الجلوس في جميع المواد الكترونيا، خاصة أن ذلك الرابط تم توفيره من قبل الدولة في ظل سعيها لتحقيق الرقمنة والتسهيل للطلاب والتيسير عليهم، فتم توفير رابط يتمكن من الطلاب التسجيل من خلاله تقديم التظلمات لنتيجة الثانوية العامة، بحيث يتم بعدها فحص التظلمات التي تم تقديما من الطلاب، مع الإعلان عن نتيجة تلك التظلمات من خلال الرابط ليسهل الوقت والجهد للطلاب.





تظلمات الثانوية العامة 2021

قام طلاب الثانوية العامة بالتقدم من التظلمات في المواد التي أرادوا مراجعة تصحيحها، وقد تم التوضيح من خلال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن تظلمات الثانوية العامة تستمر لحتى يتم فحص كل التظلمات الخاصة بالطلاب الي تم تقديمها ثم يتم الإعلان عن نتائج الطلاب بعدها الخاصة بالمواد التي تم تقديم تظلمات فيها، كما أن فحص تلك التظلمات مستمرة ليوم 13 سبتمبر ليتم بعدها الإعلان عنها بشكل نهائي.





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