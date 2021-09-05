Advertisements

ننشر رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في جميع المواد الكترونيا

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:07 م
نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021
نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021
يبحث العديد من الطلاب عن  نتيجة تظلمات الثانوية العامة برقم الجلوس في جميع المواد الكترونيا، خاصة أن ذلك الرابط تم توفيره من قبل الدولة في ظل سعيها لتحقيق الرقمنة والتسهيل للطلاب والتيسير عليهم، فتم توفير رابط يتمكن من الطلاب التسجيل من خلاله تقديم التظلمات لنتيجة الثانوية العامة، بحيث يتم بعدها فحص التظلمات التي تم تقديما من الطلاب، مع الإعلان عن نتيجة تلك التظلمات من خلال الرابط ليسهل الوقت والجهد للطلاب.

تظلمات الثانوية العامة 2021
قام طلاب الثانوية العامة بالتقدم من التظلمات في المواد التي أرادوا مراجعة تصحيحها، وقد تم التوضيح من خلال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن تظلمات الثانوية العامة تستمر  لحتى يتم فحص كل التظلمات الخاصة بالطلاب الي تم تقديمها ثم يتم الإعلان عن نتائج الطلاب بعدها الخاصة بالمواد التي تم تقديم تظلمات فيها، كما أن فحص تلك التظلمات مستمرة ليوم 13 سبتمبر ليتم بعدها الإعلان عنها بشكل نهائي.

تحديد رقم ساخن
وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد رقم ساخن يتمكن الطلاب من خلاله متابعة وتقديم تظلمات مواد الثانوية العامة، من أجل التسهيل للطلاب لمعرفة التظلمات كما يتم من خلاله الأستفسار عن كل ما يخص عملية التظلمات، وجاء ذلك من اجل سعي الوزارة للتسهيل للطلاب في معرفة نتيجة التظلمات.

الكلمات المفتاحية

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 نتيجة تظلمات الثانوية العامة نتيجة تظلمات الثانوية نتيجة التظلمات معرفة نتيجة التظلمات رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 23 ساعة

صفقات الأهلي والزمالك حتي الآن في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج: عشان ميتخانقوش على المهر

منذ حوالي 3 ساعات

تسريب فاكس ميسي إلى برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. حقيقة تعرض الخطيب لحادث سير

منذ ساعة

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ حوالي 16 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

منذ ساعة و 27 دقيقة

شوبير: الأهلي يتفاوض مع نجمه لفسخ التعاقد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر رابط موقع التعليم الفني جميع التخصصات " تجاري - صناعي - زراعي "

برقم الجلوس.. "التعليم" تتيح خدمة جديدة لطلاب الثانوية المتظلمين من النتيجة

تظلمات الثانوية العامة 2021.. موعد إتاحة رابط التقديم والخطوات المطلوبة

رابط تقديم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021 وأبرز النصائح

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات التقديم على إعادة فحص ورق الإجابة

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 للطلاب المتضررين لاعادة فحص أوراق إجابة الامتحانات.. وخطوات تقديم التظلم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:58 م

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

12:16 م

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

09:31 ص

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

12:58 م

تسريب فاكس ميسي إلى برشلونة

02:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements