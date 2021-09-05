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ننشر الشروط.. قصة عودة الطيران بين مصر والكويت

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
محمد العطار
شهدت الساعات الأخيرة، استئناف حركة الطيران بين مصر والكويت، بعد توقفها لمدة عام، بسبب فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في مختلف دول العالم مؤخرا.

أول رحلات الكويت
 واستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، أولي رحلات الخطوط الجوية الكويتية قادمة من مطار الكويت، وذلك بعد توقف أكثر من عام بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية الرحلة رقم KU 545 "إيرباص A332"  وصلت مبني الركاب رقم 2 بالمطار  في تمام الساعة 1،48 وعلي متنها حوالي 50 راكبا، ومن المقرر مغادرة الرحلة برقم KU 546  في تمام الساعة 4،15 عصرًا، حيث تم فتح كونترات السفر قبل موعد الإقلاع الجدولي للرحلة بـ 3 ساعات، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين.

شروط سفر المصريين
وقد أعلنت الحكومة الكويتية عن قرار عودة الرحلات الجوية إلى القاهرة بشكل طبيعي على أن يتم ذلك تبعا لمجموعة من الضوابط والشروط، ومن اهم هذه الشروط هي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المسافرين بين البلدين للخطوط الجوية الكويتية والمصرية.

وحسب تقارير فالمغادر إلى الكويت لا بد أن يكون حصل على جرعتي لقاح كورونا المعتمدة في الكويت وهي (أسترازينيكا وفايزر وجونسون وموديرنا)، وأجرى مسحة "pcr"، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا قبل 72 ساعة من وصول الرحلة المتجهة إلى الكويت، كما أنه سيخضع لعزل منزلي لمدة 7 أيام بعد وصوله، إلا أن هناك حالة واحدة لكسر هذه المدة من خلال إرسال مسحة "pcr" على تطبيق مناعة الإلكتروني.

وفي حالة عدم حصول المصري المسافر إلى دولة الكويت على جرعتي لقاح معتمدة في الكويت وحصل على جرعتي من اللقاح الغير معتمدة في الكويت مثل:سينوفارم، سينوفاك، وسبوتنيك" فيجب عليه في هذه الحالة الذهاب إلى أحد مراكز اللقاح الخاص بالمصريين في الخارج المنتشرة في أنحاء الجمهورية للحصول على جرعة واحدة من اللقاح المعتمدة.

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