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رئيس "سياحة النواب": احتفالية أبواب الخير تؤكد جهود تعميق العمل الخيري

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
أكدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر وأقيمت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد مدى الجهد الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية لمد شبكة الحماية الاجتماعية والمبادرات بقيادة الرئيس وحرصه على تعميق العمل الخيرى وتطويره في مصر لإحداث نقلة نوعية كبيرة في حياة المواطنين وتحسين معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم بالمشاركة المجتمعية من خلال هذا العمل لينعكس على المجتمع والمواطنين في العديد من المجالات.

استهداف نحو 5 ملايين مواطن 
وقالت "علي" في تصريحات لها، اليوم، إن استهداف نحو 5 ملايين مواطن من خلال العمل الخيرى شيء عظيم يحسب للدولة المصرية وحرصها على التحول الكبير في حياة المواطنين وتوفير لهم المسكن المناسب بمختلف محتوياته، مشيدة بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إحياء فكرة التطوع وترسيخ مبادئ العمل الخيري بالمجتمع المصري بمختلف فئاته لينعكس ذلك على المواطن سواء في التعليم أو الصحة أو الإسكان وغيرها من الخدمات والمشروعات التي تساهم في تحسين معيشة المواطنين.

العمل الخيري فرصة لتعزيز المشاركة الاجتماعية 
وأضافت رئيس سياحة النواب، أن العمل الخيرى فرصة لتعزيز المشاركة الاجتماعية والإسهام في مد مظلة الخير وتعميقه ليتم رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية، كما أنه يساهم فى القدرة على دعم الخدمات العامة في مجالات عديدة لصالح فئات كثيرة في المجتمع، مضيفة أن ترسيخ العمل الخيري عند الأجيال المقبلة وإرشادهم وتدريبهم للمشاركة في الأعمال الخيرية أمر هام لابد منه خلال المرحلة القادمة.

وأشادت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بالجهود الكبير الذي يبذله صندوق تحيا مصر في هذا العمل الخيرى العظيم الذي يصب في صالح قطاع كبير من المواطنين.

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