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النيابة تطالب بكشف ملابسات حادث أتوبيس السويس

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
واصلت النيابة العامة بمحافظة السويس التحقيق في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق " السويس- القاهرة" الذي أسفر عن مصرع 12 وإصابة 34 آخرين، حيث شكلت النيابة فريق عمل ضم كلا من وكلاء النيابة أحمد الشناوي، ومحمد الخشاب، ومحمد شمس الدين، ومحمد سمير، ومحمد سليم، والمستشار محمد عابد رئيس نيابة السويس الكلية، والمستشار أيمن قطب رئيس نيابة فيصل والجناين تحت إشراف المحامي العام لنيابات السويس، كما أمرت النيابة بدفن جثامين المتوفين في الحادث بينهم سائق الأتوبيس الذي توفي في الحال.

وكان فريق النيابة العامة انتقل إلى موقع الحادث على مسافة كيلو من كمين الـ 109 علي طريق" السويس- القاهرة" اتجاه القاهرة، وأجروا معاينة للأتوبيس المنكوب وآثار الحادث واستخدام المكابح ومكان انقلاب الأتوبيس وتبين أنه لا توجد شبهة جنائية حول وقوع الحادث.

كما انتقل فريق النيابة إلى مستشفى السويس العام للاستماع لأقوال المصابين في الحادث، الذين ذكروا أنهم كانوا قادمين من مدينة شرم الشيخ في رحلة مع أسرهم متجهين إلى القاهرة حيث محل إقامتهم لكن الحادث وقع وتسبب في وفاة بعض أقاربهم وإصابة بعضهم بحالات خطيرة.

وتبين من المعاينة المبدئية أن الأتوبيس كان يستقله نحو ٤٥ شخصا ولدى خروج الأتوبيس إلى الحارة السريعة وقع الحادث بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات من السائق الذي كان يقود بتهور فسقط على جانبه الأيسر عقب اصطدامه بالحاجز الخرساني.

وأمرت النيابة من ادارة البحث الجنائي التحريات حول الحادث، وكشف ملابسات الواقعة.

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