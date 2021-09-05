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عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
حسم مسئولو فريق الكرة الأول داخل جدران نادي الزمالك صفقة من العيار الثقيل، حيث قام مسئولى القلعة البيضاء بالتعاقد رسميًا مع نجم بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وكشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن آخر تطورات ملف صفقة أحمد أيمن منصور نجم نادي بيراميدز والذي يرغب نادى الزمالك في ضمه لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وأشار المصدر في تصريحات خاصة إلى أن اللاعب وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.


وأوضح أنه تم الإتفاق بين مسئولى الناديين وفي انتظار الإتفاق على الرتوش الأخيرة، حيث أن إدارة نادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد المدير التنفيذي للسماوي لا تمانع تفاوض القلعة البيضاء مع اللاعب.


ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة إعلان الصفقة رسميًا عقب إنتهاء التفاوض مع مسئولى بيراميدز خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أنه ومن المفترض أن يكون هناك تطور في صفقة نبيل عماد دونجا وعمر جابر وعبدالله السعيد خلال الفترة المقبلة.

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