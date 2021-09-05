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رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل وزارة التضامن

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ألقى كلمة خلال الاحتفالية التى نظمها صندوق تحيا مصر بإسم "أبواب الخير"، بمناسبة اليوم العالمى للعمل الخيري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
واستهل مدبولى كلمته قائلًا: "نجتمعُ اليومَ فى رحابِ "اليومِ العالمى للعملِ الخيري"، الذى قرَّرَتْ هيئة الأممِ المتحدةِ عامَ 2012 أن يكونَ عيدًا سنويًّا يُذكِّرُنَا بالدورِ الحيوى لأعمالنِا الخيريةِ، لدعمِ أهالينَا فى ربوعِ مصرَ كلِّهَا، ومساندةِ أولئِكَ الذين هم فى أمسِّ الحاجةِ إلينَا، بدونِ قيدٍ أو شرطٍ أو تمييزٍ من أى نوعٍ، فالعملُ الخيرى هو الوجهُ الحقيقى للإنسانيةِ

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وزارة التصامن مصر رئيس الوزراء

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