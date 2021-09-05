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برلمانية: رسائل السيسي ترسي مبدأ حقوق الإنسان

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية "أبواب الخير" التي أقيمت، اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر، ووزارتي التضامن والصحة ومؤسسات المجتمع المدني، تؤكد حرص الدولة والقيادة السياسية على تقديم الدعم للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

وأضافت "البيومي" في تصريح لـ "الفجر" أن رسائل الرئيس تؤكد إرساء مبدأ الاهتمام بحقوق الإنسان وحق المواطن في توفير حياة كريمة له، وذلك على عكس ما يروج له خفافيش الظلام من وجود انتهاك للحريات وعدم وجود حياة أدمية تليق بالمصريين داخل وطنهم.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية حريصة أيضًا على دعم منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية والمنظمات الوطنية المُخلصة.

وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار احتفالية أبواب الخير.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي 5 مليون مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

الكلمات المفتاحية

مصر فئات أكثر برلمانيه أبواب الخير

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