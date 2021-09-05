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قرار نهائي.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيل نجم الزمالك

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:00 م
كارتيرون
كارتيرون
محمد الصو
أغلق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في وجه نجم الفريق للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي بيراميدز سبورت دخل في مفاوضات مع الزمالك للتعاقد مع محمد عبدالغني مدافع الفريق، مقابل رحيل عبدالله السعيد لاعب الفريق للقلعة البيضاء بالميركاتو الصيفي.

وأبدى كارتيرون تحفظه على رحيل مدافعه، خاصةً أنه من العناصر التي يعتمد عليها داخل الفريق والبطولات المشارك بها.

وشدد المدير الفني على إدارة ناديه بعدم التفريط في خدمات اللاعب، من أجل الحفاظ على قوامه الرئيسي، حتى يستطيع حصد الألقاب.

الكلمات المفتاحية

كارتيرون بيراميدز الزمالك

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