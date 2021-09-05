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قرار نهائي.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيل نجم الزمالك
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:00 م
محمد الصو
أغلق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في وجه نجم الفريق للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان نادي بيراميدز سبورت دخل في مفاوضات مع الزمالك للتعاقد مع محمد عبدالغني مدافع الفريق، مقابل رحيل عبدالله السعيد لاعب الفريق للقلعة البيضاء بالميركاتو الصيفي.
وأبدى كارتيرون تحفظه على رحيل مدافعه، خاصةً أنه من العناصر التي يعتمد عليها داخل الفريق والبطولات المشارك بها.
وشدد المدير الفني على إدارة ناديه بعدم التفريط في خدمات اللاعب، من أجل الحفاظ على قوامه الرئيسي، حتى يستطيع حصد الألقاب.