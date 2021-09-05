أخصائية نفسية: كليات القمة تسبب أعباء على الطلاب (فيديو)

قالت هبة الطماوي، أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري وتعديل السلوك، إن كليات القمة أحد المفاهيم التي وضعها المجتمع، وباتت في حاجة إلى مراجعة، فبسبب رغبة الأسرة في الفخر بأبنائها وبناتها أصبح أمامهم مباراة يتطلب الفوز فيها الالتحاق بأي من كليات الطب أو الصيدلة أو الهندسة أو غيرها من الكليات التي تتطلب مجموعا كبيرا في الثانوية العامة، ولذلك أصبح يشار إلى تلك الكليات بـ"كليات القمة".



وأضافت "الطماوي"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كثيرا من أوائل الثانوية العامة التحقوا بالكليات السابقة استجابة لرغبة الأسرة؛ إلا أنهم عانوا عدم التكيف مع الكلية وأعباءً نفسية ظلت تلاحقهم طول الحياة؛ خاصة وأن كثيرين ممن حصلوا على مجموع منخفض في الثانوية العامة أصابهم الإحباط والاكتئاب بسبب نظرة المجتمع للكليات التي تقبل من مجموع 80% أو 70% أو 60% أو 50%، حتى أن البعض انتحر خوفًا من مواجهة الأهل والمجتمع بمجموعه المنخفض.



وتابعت: “لا توجد كليات قمة وإنما يوجد طالب متفوق في دراسته أيًا كانت الكلية التي التحق بها عن رغبة وحب، وبالتالي أبدع فيها وتميز فأحرز نجاحات جعلته في القمة ومصدر فخر لنفسه وأسرته ومجتمعه”، مشيرة إلى أن مجتمعنا المصري والعربي مجتمع أبوي وتسلطي إلى حد كبير، فالسواد الأعظم لا يعطي فرصة للأبناء للتعبير عن الرغبات والطموحات.



