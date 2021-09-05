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محلل اقتصادي: تكلفة المخاطر انخفضت هذا العام بأكثر من 30 نقطة (فيديو)

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:25 م
أبانوب مجدي، المحلل الاقتصادي
أبانوب مجدي، المحلل الاقتصادي
شيماء حسن
قال أبانوب مجدي، المحلل الاقتصادي، إن تكلفة المخاطر هذا العام انخفضت هذا العام بأكثر من 30 نقطة مقارنة بالعام الماضي، وهذا ناتج من زيادة القروض الفترة الأخيرة.

البنوك الخاصة 
وتابع "مجدي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنوك الخاصة خلال أزمة كورونا ركزت على قروض الأفراد بصورة أكبر عن الشركات، حتى تتعافى الأنشطة الاقتصادية.

قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
ولفت إلى أن البنوك في حاجة للتركيز على الإقراض، والتقليل في الاستثمار في الأذون والسندات الحكومية، موضحًا أن الحكومة تشجع على إقراض المؤسسات سواء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل وجود سيولة مرتفعة لدى البنوك.

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بنوك واستثمار المشروعات الصغيره والمتوسطه القروض أبانوب مجدي

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