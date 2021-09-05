خبير استراتيجي يكشف تفاصيل مناورة "النجم الساطع" (فيديو)

مناورة النجم الساطع

وأضاف "شهود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن بعض الدول تطالب بنقل مناطق تدريب النجم الساطع لمناطق أخرى، لكن مصر تعي جدًا خطورة كشف وإباحة الأراضي المصرية للجيوش الأخرى، لذا تم تجهيز قواعد ثابتة مثل قاعدة محمد نجيب العسكرية كي يجري التدريب بها.



وتابع الخبير الاستراتيجي أن أمريكا وقبرص واليونان وإنجلترا وفرنسا، والسعودية والأردن والكويت والبحرين يشاركون في تدريب النجم الساطع، مشيرًا إلى أن خطة التدريب المعدة مسبقًا مدرج بها كافة مراحل التدريب، كما أن القوات المصرية المشاركة خضعت لتدريبات مكثفة لمواكبة الجيوش الأخرى، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قوة ناعمة بجانب القوة العسكرية، مشيرًا إلى أن القاهرة يمكنها شرح مساعيها في القضاء على الفكر المتطرف لضيوفها، وهم يعلمون أنها تستطيع دحر الإرهاب والقضاء عليه.