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أستاذ أوبئة: لهذا السبب إصابات كورونا بالموجة الرابعة أعلى من الثالثة (فيديو)

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء والأوبئة، إن التوقعات تشير إلى أن إصابات الموجة الرابعة أعلى من الموجة الثالثة، ولكن نسب الوفيات ستكون أقل، معقبًا: "إصابات الموجة الرابعة ستكون الأعلى على الإطلاق رغم التطعيم".

وتابع "عنان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء أمس الأحد، أن سبب زيادة الإصابات في الموجة الرابعة يرجع إلى متحور "الدلتا" سريع الانتشار، خلاف عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وأضاف أستاذ اقتصاديات الدواء والأوبئة، أن اللقاحات لعبت دورًا كبيرًا في تقليل نسبة الوفيات، ولهذا تسعى امريكا لإعطاء جرعة تنشيطية ثالثة لكل البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية.

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