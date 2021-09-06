اليوم.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات2021

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، نتائج تنسيق المرحلة الثانوية، لطلاب الثانوية العامة دفعة 2021، المقرر التحاقهم بالجامعات في العام الدراسي الجديد.





يأتي ذلك في مؤتمر صحفي، يعقده ظهر اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمجمع التعليم الخاص، بالقاهرة الجديدة





يحضر المؤتمر السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق.





وعقب إعلان النتيجة من المقرر أن تنطلق مرحلة تقليل الاغتراب، وبدء تقديم المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية والكليات المتاحة، وكذلك الكليات المتاحة في الجامعات الخاصة والأهلية للطلاب وروابط التسجيل.





وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع تنسيق المرحلة الثانية 2021 مساء الاثنين الماضي بعد أن أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي عن موعد إنطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات.





