Advertisements

لجنة تخطيط الأهلي ترفض طلب ناصر ماهر

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 09:28 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
رفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، المحاولات التي يقوم بها ناصر ماهر من أجل الضغط على الفريق الضغوط من أجل الموافقة على انضمامه لصفوف بيراميدز بداية من الموسم الجديد.

ورفض الأهلي العرض الأخير المقدم من إدارة بيراميدز، يقتضي بضم ناصر ماهر مقابل 7 ملايين جنيه لإتمام الصفقة.

وطالبت إدارة الكرة من اللاعب ووكيله أحمد يحيي دراسة العروض المطروحه على القلعة الحمراء من أندية سموحة والاتحاد السكندري وفاركو وفيوتشر إف سي والبنك الأهلي.

وأكدت بعض المصادر أن المارد الأحمر يرفض فكرة التعامل مع إدراة بيراميد سواء في الراحلين أو الدخول في صفقات تبادلية لتفادي ثورة الجماهير الحمراء.

ومن المقرر أن يتم حسم مصير ناصر ماهر من العروض عقب عودة الفريق الأول من الراحة السليبة التي حصل عليها اللاعبون لمدة عشرة أيام عقب انتهاء الدوري الموسم الماضي.

أخبار تهمك

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يخطط لضم ساحر الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الصراع يشتعل.. الأهلي يقدم عرضا رسميا لخطف الهداف من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. لابورتا ينقلب على رونالد كومان

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

الاتفاق تم.. الأهلي يخطف الصفقة السوبر من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يرفض ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 17 ساعة

لجنة تخطيط الأهلي ترفض طلب ناصر ماهر

منذ 39 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:07 م

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

12:54 ص

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

09:49 م

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

09:54 م

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

10:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements