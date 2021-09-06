لجنة تخطيط الأهلي ترفض طلب ناصر ماهر

رفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، المحاولات التي يقوم بها ناصر ماهر من أجل الضغط على الفريق الضغوط من أجل الموافقة على انضمامه لصفوف بيراميدز بداية من الموسم الجديد.





ورفض الأهلي العرض الأخير المقدم من إدارة بيراميدز، يقتضي بضم ناصر ماهر مقابل 7 ملايين جنيه لإتمام الصفقة.





وطالبت إدارة الكرة من اللاعب ووكيله أحمد يحيي دراسة العروض المطروحه على القلعة الحمراء من أندية سموحة والاتحاد السكندري وفاركو وفيوتشر إف سي والبنك الأهلي.





وأكدت بعض المصادر أن المارد الأحمر يرفض فكرة التعامل مع إدراة بيراميد سواء في الراحلين أو الدخول في صفقات تبادلية لتفادي ثورة الجماهير الحمراء.





ومن المقرر أن يتم حسم مصير ناصر ماهر من العروض عقب عودة الفريق الأول من الراحة السليبة التي حصل عليها اللاعبون لمدة عشرة أيام عقب انتهاء الدوري الموسم الماضي.



