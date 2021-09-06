تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تصرف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاطا سراي التركي والمنتخب الوطني، عقب إحرازه هدف في مواجهة الجابون، بالتصفيات الإفريقية.





ورفض شوبير تبرير تصرف مصطفى محمد، عقب تسجيله هدف التعادل في مرمى الجابون، والذي ظهر فيها مهاجم جالاطا سراي التركي، غاضبا وتفوه ببعض الألفاظ، تجاه حسام البدري مدرب المنتخب.





وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم: "ما حدث من مصطفى محمد أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق، ويجب محاسبة اللاعب على ما فعله".





وتابع: "أطالب بضرورة التحقيق مع مهاجم جالاطا سراي التركي، وعقابه حال إدانته، لضمان عدم تكرار هذا الموقف المؤسف في المباريات المقبلة".





وكان مصطفى محمد أحرز هدف التعادل للمنتخب الوطني في شباك منتخب الجابون، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأخير لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم.



