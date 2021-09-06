كما انفرد الفجر.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.

وكان الفجر الرياضي قد انفرد أمس عقب مباراة الجابون، بخبر إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر.





خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر





وكان منتخب مصر قد تعادل مع الجابون أمس بهدف لكل فريق في ثاني جولات تصفيات المونديال.