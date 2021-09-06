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"التعليم العالي" تكشف تفاصيل إطلاق خدمة التحويل لتقليل الاغتراب

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن التنسيق هذا العام تقلص ما بين 11 إلى 16 ووصل إلى 22% في بعض الكليات، موجهًا رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور بعدم القلق من انخفاض مجاميع الثانوية العامة هذا العام.

وأضاف "عبد الغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين أن التنسيق عبارة عن نتائج منافسة بين درجات الطلاب بعضهم البعض، موضحًا أن هناك أماكن شاغرة في كليات التربية، وبعض كليات الحقوق، وكليات التربية النوعية، وكليات الزراعة، والمعاهد الفنية للتمريض.

وأشار إلى أنه بداية من يوم الأربعاء الماضي يمكن للطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق للتحويل من أجل تقليل الاغتراب، موضحًا أنه سيتم قبول 10% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتقليل عدد الاغتراب وفقًا للأماكن المتاحة للكليات.

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وزارة التعليم العالي الغر الاماكن الشاغرة

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