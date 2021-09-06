"الغضبان" يشارك بحفل تخرج الدفعة الأولى لكلية الحقوق

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد اليوم الإثنين، حفل تخرج طلاب الدفعة الأولى لكلية الحقوق، والتى انضمت مؤخرا لجامعة بورسعيد ضمن عدد من الكليات الحديثة فى إطار خطة الارتقاء بالتعليم العالى بمحافظة بورسعيد وإنشاء المزيد من الكليات والجامعات الحديثة، جاء ذلك بحضور نواب الجامعة، وعميد كلية الحقوق وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب.



وأعرب " محافظ بورسعيد " عن فخره بإضافة كيان علمى جديد لجامعة بورسعيد، وتخريج أول دفعة من الكلية، مؤكدا على الدور الكبير لقضاة ومحامى مصر ورسالتهم السامية.



وتمنى " المحافظ " لخريجى أول دفعة من كلية الحقوق بجامعة بورسعيد مزيد من النجاح والتوفيق فى حياتهم المهنية وأن يكونوا نماذج مشرفة لأسرهم وأوطانهم، موجها الخريجين بالعمل الجاد والمستمر من أجل رفعة الوطن.