أول تعليق لـ ميرفت أمين على حريق العقار الذي تسكن به

طمأنت الفنانة ميرفت أمين، الجمهور على حالتها عقب تعرض إحدى الشقق السكنية في العقار الذي تقطن فيه للحريق، قائلة: "أنا بخير الحمد لله".



وأشارت "أمين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن الحريق لم يكن في شقتها ولكن في وحدة سكنية بالعقار، مضيفة: "أنا ساكنة في الرابع والحريق في السادس"، متابعة: "الوضع كان فظيع، وكان يوم صعب".



وأضافت الفنانة ميرفت أمين، أن إخماد الحريق استغرق 4 ساعات، وشارك فيه 7 سيارات مطافىء، و3 سيارات إسعاف، وتم قطع الغاز والكهرباء عن العقار لحين السيطرة على الحريق.

