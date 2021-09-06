وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب الصف الرابع الابتدائي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستقوم بالبناء على ما قدمته السنوات الماضية من وسائل تعليم إليكترونية، معلقا: "هنبني على اللي عندنا".



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن تم إضافة قناة ثالثة اليوم تستهدف المعلمين وأولياء الأمور للطلاب من "كي جي 1" وحتى الصف الرابع الابتدائي، فضلا على أنه يتم إضافة محتوى تعليمي للمنصات الإليكترونية كل يوم.



وأضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن منصات حصص مصر ستعمل بصورة أكبر، كما سيتم إضافة شاشات في كل فصول الصف الرابع الإبتدائي على مستوى الجمهورية لتعليمهم بطرق حديثة متناسبة مع المنهج الجديد.

