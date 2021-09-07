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6 اختصاصات لـ"الشؤون الإفريقية" بمجلس النواب.. اعرفها

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
تُعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيس للبرلمان نتيجة ما يجري داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.

وتستعرض "الفجر" 6 اختصاصات للجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:
1- العلاقات مع الدول الإفريقية.

2- شؤون منظمة الاتحاد الأفريقى والكيانات والمنظمات الإفريقية.

3- الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الإفريقية.

4- شؤون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل.

5- الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الإفريقية.

6- شؤون المصريين المقيمين في الدول الإفريقية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشؤون العلاقات مع الدول الإفريقية.

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