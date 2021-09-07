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برلمانية: المبادرات الصحية ساهمت في تقليل حدة موجات كورونا

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:51 ص
إيرين سعيد
إيرين سعيد
إيمان أسامة
قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المبادرات الصحية التى أطلقتها الحكومة ساهمت في التقليل من حدة موجات كورونا وقللت من عدد الوفيات.

وأكدت "سعيد" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن من أهم المبادرات هى الكشف على الأمراض المزمنة من خلال مبادرة 100 مليون صحة فقد اهتمت بتوفير الكشف للمصريين علي أمراض الضغط والسكر والقلب وأغلب الأمراض المزمنة وتوفير العلاج للمرضى.

وأوضحت: أن مرضى الأمراض المزمنة يعتبرون هم الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا والأكثر عرضه لتفاقم الأعراض من الشخص الصحيح، مشيرة إلى أن الاهتمام بالصحة العامة يرفع المناعة والمقاومة ضد الفيرس ومبادرة توفير غذاء صحي للشرائح الأكثر فقرًا وأطفال المدارس تزيد من مناعة الأطفال ومقاومتهم للفيروس.

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة المستلزمات الطبية التى كانت غير متوفرة في أول الموجة والعمل علي توفير اللقاح في مصر وتوطين تصنيعه والاهتمام بمدينة الدواء وفاكسيرا وهذا يعود بالنفع علي سوق الدواء في مصر.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قالت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج كلمة أخيرة المُذاع عبر فضائية أون إي، إن المبادرات الصحية التي أطلقتها الحكومة ساهمت في تقليل الخسائر من كورونا بنسبة 50%.

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مصر بوابة الفجر برلمانيه الفجر إيرين سعيد

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