عمال ميناء الإسكندرية يهتفون "تحيا مصر".. والسيسى يوجه لهم التحية (فيديو)

استقبل عمال ميناء الإسكندرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش تفقده ميناء الاسكندرية البحري، اليوم الثلاثاء، بالهتافات مرددين: "تحيا مصر.. تحيا مصر، بنحبك يا سيسي".





وقام الرئيس "السيسي"، بتحيتهم والتلويح لهم.





وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم ميناء الاسكندرية البحري، واطلع على عملية التطوير في مرافقه.



