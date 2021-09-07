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عمال ميناء الإسكندرية يهتفون "تحيا مصر".. والسيسى يوجه لهم التحية (فيديو)

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
رقية جمال
استقبل عمال ميناء الإسكندرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش تفقده ميناء الاسكندرية البحري، اليوم الثلاثاء، بالهتافات مرددين: "تحيا مصر.. تحيا مصر، بنحبك يا سيسي".

وقام الرئيس "السيسي"، بتحيتهم والتلويح لهم.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم ميناء الاسكندرية البحري، واطلع على عملية التطوير في مرافقه.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، يتفقد الميناء ويتابع المرافق الخاصة به، ومتابعة سير العمل بالأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

الكلمات المفتاحية

مصر عمال ميناء الاسكندرية بوابة الفجر الفجر

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