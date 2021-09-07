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جهاز تنمية المشروعات: 1.4 مليار جنيه لتحسين دخل أسر مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:43 م
طارق شاش نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات
طارق شاش نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات
محمد عصام تصوير: هالة يوسف

 

قال طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يستهدف ضخ استثمارات 1.4 مليار جنية خلال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لتطوير 1500 قرية  على صعيد  محافظات مصر.

 

وتابع " شاش" خلال تصريحات على هامش حوار صحفي أجرته بوابة "الفجر" معه في مقر الجهاز سوف ينشر كاملة لاحقًا،  أن تلك الاستثمارات سوف يخصصها الجهاز لتحسين دخل للأسر المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لاهالي تلك القرى سواء كانت زراعية أو صناعية بحسب المقاومات الاقتصادية لكل قرية.

 

 

وأكد " شاش"، أن مشاركة جهاز تنمية المشروعات في مبادرة حياة كريمة لا يقتصر فقط على  تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل لشباب، بل يشمل مشاركته في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية لقرى المبادرة، حيث نفذ حتى الآن 41 مشروع بنية اساسية فى 32 قرية داخل 6 محافظات تشمل عمل شبكة صرف صحي ورصف الطرق، وتأهيل الترع ، وتوصيل مياه الشرب، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تم إسناد تنفيذها إلى شباب تلك القرى لتوفير فرص عمل لهم.

الكلمات المفتاحية

مبادرة حياة كريمة حياة كريمة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيره والمتوسطه

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