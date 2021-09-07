شاهد.. نسرين طافش تتألق بأحدث إطلالة مثيرة (صور)





ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة مثيرة بملابس الرياضة وتفاعل معها عدد كبير من محبيها علي مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت نسرين، الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "ركز في نفسك الآن: صحة جسدك و صحة قلبك سلام روحك و فكرك".



وفي سياق آخر، تشارك نسرين طافش حالياً في فيلم "في القلب" للنجم خالد سليم، والفيلم قد انطلق تصويره في لوكيشن بمصر القديمة بحضور جميع أبطاله والمؤلف محمد حسين ألماظ والمخرج مرقس عادل ومن المقرر طرح الفيلم ، بدور العرض السينمائية في موسم رأس السنة الجديدة.



يذكر أن فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش ومحمد عز ، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، ود.عادل مرسي، مدير التصوير محمد عز العرب، إنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، إخراج مرقس عادل.



