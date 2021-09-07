طريقة صحية لتحضير شوربة النقانق

شوربة النقانق أو السجق، من أفضل أنواع الشوربات التي يجب أن تكون موجودة على مائدة الطعام، ولكن الكثيرات من النساء لا يستطعن إخراجها بالشكل المظبط والطعم الجيد، لذا إليكم في السطور التالية طريقة تحضير شوربة النقانق كما يجب أن تكون وبالهنا والشفا:





المقادير

- الخبز : 2 رغيف (خبز ساندويشات بني)

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- المايونيز : ملعقة كبيرة

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم شرائح)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي اللحم في مقلاة وقلبي حتى يصبح بني اللون.

أضيفي البصل والزيت والفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود، وقلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج المكونات.

وزعي المايونيز بخبز الساندويش ثم وزعي مزيج اللحم والفلفل وقدميها.