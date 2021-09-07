إصابة 4 أشخاص فى انفجار خط غاز داخل منزل بالغربية (صور)

شهدت مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، وجود تسرب للغاز الطبيعي بإحدى العمارات بشارع الحكمة مما أدى إلى نشوب حريق محدود أدى إلى إصابة ٤ أشخاص.



وكشفت مصادر مطلعة في ديوان عام محافظة الغربية، أن الانفجار نتيجة تسرب غاز حيث أن المنطقة بها غاز طبيعي وليس اسطوانة بوتاجاز كما يروج.



وأضح المصدر، أن مبني العقار مكون من 5 طوابق، وحديث البناء وليس الانهيار بسبب تصدعات أو حدوث شروخ في العقار، وتم انتقال لجنة من الإدارة الهندسية الى مكان الواقعة، لمعاينة العقار، وتبين انهيار الجدار بشكل مفاجئ وإصابة 4 أشخاص بحروق وجروح متفرقة في الجسد، وأن العقار حديث البناء ويتم تأجيره للسكن من قبل أصحابه، وجار معاينة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها من عدمه وتأثرها بسبب الانفجار حفاظا على سلامة وصحة المواطنين بها.