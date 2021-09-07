مصرع سائق اصطدمت به سيارة نقل بالعبور

لقي سائق مصرعه، إثر اصطدام سيارة نقل مسرعة به، بطريق الحي 14 بالعبور الجديدة بعد الطريق الأوسطي، دائرة قسم شرطة العبور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.



حادث تصادم

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفي بمنطقة الحي 14 بالعبور الجديدة بعد الطريق الأوسطي دائرة القسم.



وفاة سائق

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور "محمد.ع.ع "، 43 عامًا، سائق، مقيم حلوان القاهرة، الطريق منشغلا بالتحدث بهاتفه، اصطدمت به سيارة نقل قلاب مجهولة، وفر قائدها هاربا، ما أدى إلى وفاته إثر إصابته بكسور وتهتك بالجسم، وبسؤال شهود الواقعة رددوا ما جاء بالتحريات.



وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وسرعة إجراء التحريات حول السائق والسيارة المتسببان بالحادث.