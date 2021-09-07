Advertisements

موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 03:01 م
اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
حسام مجدي
يستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره إسبانيول يوم الأحد 12 سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق أتلتيكو مدريد ضد نظيره إسبانيول يوم الأحد 12 سبتمبر في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق أتلتيكو مدريد ضد نظيره إسبانيول يوم الأحد 12 سبتمبر في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويتواجد فريق أتلتيكو مدريد حاليا في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد إسبانيول في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

الكلمات المفتاحية

مباراة اتلتيكو مدريد الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

توضيح عاجل من الأهلي حول صفقات الفريق 2021

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ 40 دقيقة

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ حوالي 15 ساعة

"الفجر" يكشف ملامح جهاز فينجادا مع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان بعد قليل.. فينجادا مديرا فنيا لمنتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 14 ساعة

تعويضات لهؤلاء.. 8 رسائل مهمة من السيسي خلال تفقده تطوير ميناء الإسكندرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ حوالي 13 ساعة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 3 × 0 هويسكا | الدوري الإسباني

أهداف مباراة - إشبيلية 1 × 1 أتلتيكو مدريد || الدوري الإسباني

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد 1 - 0 ليفانتي في الدوري الإسباني

أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 2 × 0 فياريال | الدوري الاسباني

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

02:29 م

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

11:00 ص

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

12:30 م

توضيح عاجل من الأهلي حول صفقات الفريق 2021

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements