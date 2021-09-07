Advertisements

ارتفاع التبادل التجاري بين الإمارات و روسيا بـ 79%

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
   
صرح سفير الإمارات لدى روسيا محمد أحمد الجابر بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين مستمر في تسجيل نمو سريع، بعدما وصل إلى مستوى قياسي في عام .2020 وقال لوكالة "تاس" الروسية إن "حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات بلغ 2.53 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021 ، بزيادة بنسبة 79% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020".

واستطرد بالقول :"في هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات وصل عام 2020 إلى ما يعادل 3.26 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 77.64% مقارنة بعام 2019 ، ما يعني أن الاتجاه إيجابي للغاية"، بحسب "الألمانية".

وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 قد سجل 1.63 مليار دولار.

وذكرت تاس أن الصادرات الروسية إلى الإمارات بلغت 2.359 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021 ، بزيادة بـ 82.3% على أساس سنوي، فيما بلغت الواردات 172.567 مليون دولار، بزيادة بـ43.46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


الكلمات المفتاحية

التبادل التجاري اخبار الاقتصاد المصري اخبار الاقتصاد الان اخبار اقتصاد مصر اليوم

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ حوالي 14 ساعة

"الفجر" يكشف ملامح جهاز فينجادا مع منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. الصور الأولى من خطوبة نور عمرو دياب

منذ أقل من ساعة

توضيح عاجل من الأهلي حول صفقات الفريق 2021

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 13 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ 34 دقيقة

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة الزمالك الجديدة تتواجد في مقر القلعة البيضاء للمرة الأولى

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

التجارة والصناعة: 15.5 % زيادة في معدلات التبادل التجاري لمصر بقيمة 44.8 مليار دولار

روسيا والصين تؤيدان استخدام العملات الوطنية

100 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين

ارتفاع حجم التبادل التجارى بين روسيا والولايات المتحدة بنسبة 9.4 %

التجارة: 38 مليار حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان

16.4 مليار دولار تجارة السعودية مع الدول العربية بـ5 أشهر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

04:00 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

11:00 ص

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements