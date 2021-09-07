منظومة الشكاوى: 408 مواطنًا تقدموا بسبب تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضى.



وصرح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، بأن وزارة التضامن الاجتماعي أنتهت خلال شهر أغسطس الماضى من بحث ودراسة 5172 شكوى وطلبًا واستغاثة، جاء في مقدمتها ما يتعلق بإصدار وإعادة تفعيل 354 كارت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، بالإضافة إلى إصدار 497 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، في حين تم صرف 175 مساعدة مالية للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية خلال الشهر.



وعلى صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية خلال شهر أغسطس الماضى، نجح فريقا التدخل السريع المركزي، والبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابعان لوزارة التضامن الاجتماعي في إنقاذ 10 مواطنين بلا مأوى، حيث تم ايداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، علمًا بأنه قد تم إعادة أحدهم لأسرته فور التعرف على أهليته، بالإضافة لتقديم تدخلات طبية لـ 12 مواطنًا بلا مأوى بمستشفيات وزارة الصحة والسكان لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية تمهيدًا لايداعهم بدور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء، وذلك من خلال التنسيقات التي تتم مع أجهزة وزارة الصحة والسكان، في حين تم تقديم مساعدات لـ 8 حالات بلا مأوى ممن رفضوا الانتقال إلى دور الرعاية الاجتماعية.



وانتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الشهر من بحث ودراسة 2531 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على شكاوى واستغاثات المواطنين إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لـ480 مواطنًا ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب متعددة، في حين انتهت الهيئة خلال الشهر ذاته من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لـ 263 مواطنًا ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، وفي الوقت ذاته تم توجيه 313 مواطنا ممن تقدموا بشكاوى لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية.



وأشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت 4360 شكوى وطلبا واستغاثة في قطاع خدمات الكهرباء خلال شهر أغسطس الماضى، حيث وردت 1114 شكوى واستغاثة من بعض المواطنين المتضررين من انقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربائي في بعض المناطق وخاصة أثناء فترة ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، و404 شكاوى متفرقة حول وجود كابلات كهرباء غير مغطاة، أو عدم وجود إضاءة أو تلف ببعض أعمدة الإنارة ببعض المناطق، أو طلبات بعض المواطنين لتركيب كشافات إنارة لبعض أعمدة الإنارة، كما تلقت المنظومة 370 شكوى من المواطنين المتضررين من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، نتيجة التقدير الجزافي أو ادعاء عدم مرور مندوبي شركات الكهرباء، وكذا التضرر من رسوم النظافة المضافة على فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 211 شكوى خاصة بالعدادات مسبقة الدفع، أو شكاوى صعوبة شحن تلك العدادات، أو خصم الرصيد بدون سبب معلوم، أو ندرة مراكز الشحن موثوقة المصدر، و173 شكوى وطلبا من مواطنين مطالبين بتركيب عدادات كهرباء.



وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوجيه الشكاوى للشركات التابعة للتعامل معها فور توجيه الشكاوى للوزارة، وتم إزالة أسباب أكثر من 95% منها خلال الشهر.



وفى ضوء التنسيق القائم مع وزارة الداخلية بفحص والتعامل مع الشكاوى الموجهة إليها من خلال قطاعات ومصالح الوزارة المختلفة، استقبلت الوزارة 3816 شكوى خلال شهر أغسطس الماضى منها 1193 شكوى وطلبا من عدد من المواطنين الراغبين في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لهم، و450 استغاثة مقدمة من بعض المواطنين المتضررين من قيام بعض الخارجين على القانون بأعمال البلطجة والتعدي عليهم ماديًا ومعنويًا، و134 شكوى وطلبا مقدما من بعض المواطنين المتضررين من الاختناقات المرورية ببعض الطرق والمحاور الرئيسية، أو انتشار المواقف العشوائية، أو انتشار ظاهرة التوك توك في بعض المناطق، وغيرها من الشكاوى الخاصة بقطاع المرور، وكذا الموضوعات المرتبطة باختصاص وزارة الداخلية، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات والاستغاثات للوزارة لتضطلع بدورها بالفحص والتوجيه للقطاع أو المصلحة المختصة لإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع المواطنين.



وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن وزارة الموارد المائية والري انتهت من بحث ودراسة 887 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أغسطس الماضى، وجاء في مقدمة تلك الاستجابات حسم وإزالة أسباب 115 شكوى واستغاثة بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وبحث مشكلات صيانة بعض الجسور والكباري بتلك المجاري، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب 102 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي بكافة أنحاء الجمهورية خلال الشهر، في حين تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال 68 مواطنا بشأن التعديات والمخالفات، حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة تلك المخالفات والتعديات.



وفيما يتعلق بشكاوى تراكمات القمامة ومخلفات البناء بعدد من المناطق، أوضح الدكتور طارق الرفاعى أن المنظومة استمرت في استقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق "واتس آب" لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة والمخلفات، حيث استقبلت المنظومة حوالي 34 ألف رسالة وصورة خلال شهر أغسطس الماضى، لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، تم ترجمتها إلى 3769 شكوى، تم توجيها للجهات المختصة، والاستجابة لـ 76% منها، وجار الانتهاء من متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، وقد اختصت محافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الغربية، البحيرة، المنيا، وأسيوط؛ بنسب إنجاز متميزة في إزالة أسباب تلك الشكاوى.

