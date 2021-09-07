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انتخاب مصر كعضو أصيل عن الحكومات بمنظمة العمل العربية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
شهد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ47، في اليوم الثالث على التوالي من انعقاده بالقاهرة، انتخاب مصر والعراق وتونس والكويت عن فريق الحكومات، أعضاء أصيلين في مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إضافة إلى الجزائر كعضو احتياطي، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2023.

انتخاب أعضاء عن فريق الأعمال

وأوضحت وزارة القوى العاملة، فى بيان، أنه تم انتخاب المهندس ناصر أحمد المير من قطر، ومنير البساط  من لبنان كعضوين أصيلين، وسعيدة نغزة عضوا احتياطيا من الجزائر، عن فريق أصحاب الأعمال، وكذلك انتخاب يعقوب بن يوسف من البحرين، حفيظ حفيظ  من  تونس كعضوين أصيلين، وعاشور تلي من الجزائر كعضو احتياط عن فريق العمال.

تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة
 
كما تم تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة عن فريق الحكومات من الجزائر والأردن،  ومصر، والعراق، ولبنان، أعضاء أصليين، والبحرين  وفلسطين أعضاء احتياطيين، وعن فريق أصحاب الأعمال، أحمد جامع خليفة القيزي من الإمارات، وعن فريق العمال، أشرف حسن الأعور من فلسطين.

تشكيل لجنة الحريات النقابية من دولة فلسطين

وتم تشكيل لجنة الحريات النقابية من دولة فلسطين عضو أصيل عن الحكومات، ومحمدو ولد سيدي من موريتانيا عضو أصيل عن أصحاب الأعمال، وبطرس سعادة من لبنان عضو أصيل عن العمال.

 تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية عن الحكومات

كما تم تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية عن الحكومات، حياة بنتو اسماعيل من تونس، ورابحة الدابس من الأردن، ويحيى وهيبة من الجزائر، وسعيدة ادلدوش من المغرب، وهدى ناصر الكواري من قطر.
 
وعن فريق أصحاب الأعمال آيات بنت أحمد سليمان من السعودية، ولجينة محسن من سلطنة عمان، وسحر غدار من لبنان، وشيماء بهاء الدين من مصر، ونرجس لوباريس من المغرب.
 
أما فريق العمال، حصة عبيد من الإمارات، ومارييت خوري من سوريا، وإسراء حسن من العراق، وسمر الحياري من الأردن، وسولاف درويش من مصر.

الكلمات المفتاحية

منظمة العمل العربية مصر بهاء الدين

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