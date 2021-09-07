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عاجل.. خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعها مساء اليوم، برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك فى إطار حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمي على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لطلاب الثانوية العامة لهذا العام للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، التي يرغبون في الالتحاق بها، وحصر أعداد الطلاب الذين تم قبولهم في المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق الحكومي.

كما تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكتروني حتى الخامسة مساء السبت القادم الموافق 11 سبتمبر 2021، ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة.

كما تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكتروني:

وسوف يعلن الموقع الإلكتروني للجامعات الأهلية مساء غدا الأربعاء موعد إتاحة الفرصة للطلاب الذين تقدموا من قبل للتنسيق بهذه الجامعات؛ لتعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل.
عاجل.. خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية
عاجل.. خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم العالي الجامعات الخاصة

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