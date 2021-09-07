رئيس هيئة الأ نفاق: "المونوريل" يسير بسرعة 90 كيلو في الساعة (فيديو)

قال المهندس عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة بدأت في إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق، ونسبة التنفيذ بلغت 15 % حتى الآن.



وأضاف "والى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء" أن الدولة لديها خطة طموحة لربط وتطوير مختلف خطوط المترو، موضحا أنه سيتم الربط بين قطار المونوريل والخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل في المهندسين.



وتابع أن قطار المونوريل يسير بسرعة 90 كيلو في الساعة، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه بضرورة وجود كفاءة في الأداء الاقتصادي لتغطية تكاليف الإنتاج والتطوير وتعظيم الاستفادة، وهو ما تعمل عليه الهيئة.

