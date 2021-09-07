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السياحة والآثار تبحث سبل دعم منتجها الثقافي بعد تداعيات كورونا

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
ناقش وزير السياحة والآثار سبل دعم منتج السياحة الثقافية في مصر والنهوض به ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة إليه، خلال اجتماع موسع له مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالزمالك.  

شهد الاجتماع الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورؤساء لجان تسيير أعمال كل من غرفتي شركات ووكالات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية، وعدد من أعضاء الغرفتين، وبعض رؤساء و أعضاء الشركات العاملة في مجال السياحة الثقافية.

وتم بحث آليات دعم السياحة الثقافية التي تضررت كثيراً مؤخرا بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، ومناقشة مقترح استحداث تصاريح زيارة مجمعة للأماكن الأثرية المختلفة للرحلات السياحية والنيلية على غرار تصاريح كايرو باس والأقصر باس.

كما تم مناقشة أهمية ربط مدن البحر الأحمر بوادي النيل من خلال البرامج السياحية التي تقوم بتنظيمها الشركات لدمج منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية بما يساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري.

وحث الوزير الشركات السياحية على إدراج في برامجهم السياحية التي يقوموا بتنظيمها زيارة الأسواق التقليدية الخاصة ببيع السلع والمنتجات والحرف اليدوية الموجودة بالمحافظات السياحية وخاصة في محافظات الأقصر وأسوان، ووجه بإعداد مقترح خطة تحفيزية لتنفيذ ذلك.

كما تطرق اللقاء لمناقشة مقترح الاحتفال بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به سنوياً يوم 27 سبتمبر، من خلال مقترح دعوة مجموعة من سفراء دول العالم بالقاهرة لزيارة محافظة أسوان والمناطق السياحية والأثرية بها.

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر السياحة مصر الغر السياحة الثقافية

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