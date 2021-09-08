أول تعليق من "المدارس الخاصة" على زيادة المصروفات بنسبة 25% (فيديو)

علق المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، على زيادة مصروفات بعض المدارس الخاصة بنسبة 25%.





وقال "علام"، إن نسبة الـ25 % خاصة بالمدراس التي لا تزيد المصاريف فيها عن 2000 جنيه في العام وليس الشهر، أما الزيادة بالنسبة للمدارس التي تقدر مصاريفها بـ2000 جنيه وأكثر فُتقدر بـ 20%، اما المدارس التي تترواح فيها المصاريف من 3 لـ5 آلاف، فالزيادة المقررة 15%، أما المدارس التي تزيد عن 5 آلاف جنيه فالزيادة 10%، والمدارس التي تزيد عن 10 آلاف جنيه فالزيادة لا تزيد عن 7%.



