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أول تعليق من "المدارس الخاصة" على زيادة المصروفات بنسبة 25% (فيديو)

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:45 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
علق المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، على زيادة مصروفات بعض المدارس الخاصة بنسبة 25%.

وقال "علام"، إن نسبة الـ25 % خاصة بالمدراس التي لا تزيد المصاريف فيها عن 2000 جنيه في العام وليس الشهر، أما الزيادة بالنسبة للمدارس التي تقدر مصاريفها بـ2000 جنيه وأكثر فُتقدر بـ 20%، اما المدارس التي تترواح فيها المصاريف من 3 لـ5 آلاف، فالزيادة المقررة 15%، أما المدارس التي تزيد عن 5 آلاف جنيه فالزيادة 10%، والمدارس التي تزيد عن 10 آلاف جنيه فالزيادة لا تزيد عن 7%.

ولفت إلى أن الدراسة تبدأ 9 أكتوبر، مشيرًا إلى أن المدارس تعرضت لأزمة كبيرة خلال الـ3 سنوات الأخيرة بسبب أزمة كورونا، وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

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