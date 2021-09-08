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طبيبة تطالب بمعاقبة المصابين بكورونا وينزلون للشوارع (فيديو)

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
طالبت الدكتورة منى الجنزوري، رئيس قسم الأطفال بجامعة عين شمس، الدولة بسن قانون لتوقيع العقوبة على من يثبت إصابته بفيروس كورونا وينزل إلى الشارع.

وأشارت "منى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصاب كورونا الذي سينزل إلى الشارع قد يتسبب في نقل العدوى لنحو 30 شخص، خاصة وأنه لم يتم تحديد هل كورونا الموجودة في مصر هى من سلالة متحور دلتا أم السلالة العادية التي كانت موجودة الموجات السابقة.

ولفت إلى أن متحور دلتا سريع الانتشار، حيث أن مصاب متحور دلتا يمكنه نقل العدوى لنحو 9 أشخاص، وإذا أصيب شخص في أسرة بالعدوى فالأسرة بأكملها ستصاب بالعدوى.

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