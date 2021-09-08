طبيبة تطالب بمعاقبة المصابين بكورونا وينزلون للشوارع (فيديو)

طالبت الدكتورة منى الجنزوري، رئيس قسم الأطفال بجامعة عين شمس، الدولة بسن قانون لتوقيع العقوبة على من يثبت إصابته بفيروس كورونا وينزل إلى الشارع.





وأشارت "منى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصاب كورونا الذي سينزل إلى الشارع قد يتسبب في نقل العدوى لنحو 30 شخص، خاصة وأنه لم يتم تحديد هل كورونا الموجودة في مصر هى من سلالة متحور دلتا أم السلالة العادية التي كانت موجودة الموجات السابقة.



