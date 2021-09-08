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تداول أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثان

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
تداولت صفحات الغش الإلكترونى أجزاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثان، بعد بدء لجنة الامتحان.

وأكد فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى علي متابعة مصدر الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.

وبدأ صباح اليوم الأربعاء طلاب الثانوية العامة دور ثان أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة
وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة، موضحة أنها بدأت السبت 4 سبتمبر الجارى، امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

قواعد دخول امتحانات الدور الثانى
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.

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تداول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى الثانوية العامة دور ثاني

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