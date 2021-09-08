ضبط صاحب مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (5000 متر قماش شاش طبى – 1500 فوطة طبية خاصة بالعمليات – 400 بكرة شاش طبى – 8 ماكينة خياطة –كمبروسر هواء) بحوزة (مالك مصنع مستلزمات طبية، كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية، مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات تجارية منسوبة لإحدى شركات المستلزمات الطبية "مقلدة" غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



بمواجهته اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



