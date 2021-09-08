الأهلي يتلقى إخطاراً بتحويل مكافآت لقبي دوري الأبطال والسوبرالإفريقي

انتشعت خزينة النادي الأهلي بعدما تلقى النادي الأحمر إخطارًا بتحويل مكافآت التتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.









وتوج الأهلي في الموسم المنصرم بلقبي دوري الأبطال بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ٣-٠ في المباراة النهائية فيما حصل على لقب السوبر الإفريقي بالفوز ٢-٠ على نهضة بركان المغربي.









وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتحويل مبلغ ٢ مليون و٧٠٠ ألف دولار إجمالي مكافآت الفوز بالبطولتين.









ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بعد مباراة أسوان في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.