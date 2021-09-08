سقوط خادمة بمشغولات ذهبية مسروقة فى مدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على على خادمة سرقت مشغولات ذهبية وساعات غالية الثمن من داخل شقة بمدينة نصر.



وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بإكتشافها سرقة (مشغولات ذهبية - 6 ساعات يد ماركات مختلفة) من داخل الشقة سكنها، وإتهمت إحدى السيدات تعمل لديها "ولا تعلم باقى بياناتها" بإرتكاب الواقعة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو فى حقها وتبين أنها سيدة، مقيمة بمحافظة المنيا وأنها وراء إرتكاب الواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها كافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة مستغلة عدم تواجد المُبلغة بالشقة محل البلاغ وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وإتهمتها بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.