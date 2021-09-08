الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لمواصلة تقديم المساعدة لأفغانستان

صرح عضو بارز في اللجنة التنفيذية للكتلة، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة تقديم المساعدات الطارئة لأفغانستان، لكنه سيراقب عن كثب حكومة طالبان الجديدة.





وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية"، مضيفا أن أموال المانحين طويلة الأجل تعتمد على تمسك طالبان بالحريات الأساسية. واوضح في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمفوضي الاتحاد الأوروبي "ننظر بعناية شديدة في كيفية تصرف الحكومة الجديدة قبل الانخراط".





قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن أفغانستان تواجه انهيار الخدمات الأساسية والمواد الغذائية ومساعدات أخرى على وشك النفاد، بعد أن سيطرت طالبان على البلاد في 15 أغسطس وانسحاب الولايات المتحدة والقوى الغربية. وعلي صعيد اخر، سيلتقي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية لإجراء محادثات حول أفغانستان اليوم الأربعاء.





وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إنه من المقرر أولًا إجراء الدبلوماسيين محادثات ثنائية ثم عقد اجتماع افتراضي بعد ذلك مع وزراء خارجية آخرين. وأشاد ماس بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة خلال جهود إجلاء الأفغان الدوليين والمحليين من البلاد في الأسابيع الأخيرة، واضاف: "في المرحلة المقبلة نريد مواصلة التعاون والتنسيق خاصة فيما يتعلق بالحكام الجدد في كابول. "





وحذر ماس من أن أزمة إنسانية ثلاثية الأبعاد تلوح في الأفق في أفغانستان بسبب الجوع وتوقف المساعدات من مجموعات الإغاثة الدولية والوضع السياسي المتقلب مع نظام طالبان الجديد في كابول.



